Ahlat beyaza büründü
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Ahlat beyaza büründü

22.12.2020 10:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:21

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kar yağışıyla birlikte ilçe güzel görüntüler oluşurken, aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçedeki esnaflardan Enes Akarsu, güne karla uyandıklarını belirterek, "Uzun zamandır kar yağışını bekliyorduk. Hem soğuk hava vardı hem de kuraklık nedeniyle kar yağışı istiyorduk. Yavaş yavaş kar yağıyor. İnşallah güzel bir kış geçiririz. "dedi.

Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü
Ahlat beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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