Ahlat beyaza büründü
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Ahlat beyaza büründü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

03.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:42

'in ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü.

Kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Ahlat Belediyesi şehir merkezi ve mahallelerde, kara yolları ise ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.

Vatandaşlar araçlarını ve evlerinin önünü kardan temizlerken, okula giden öğrenciler ise zaman zaman zorluk yaşadı.

İlçede kar yağışı devam ederken,bazı vatandaşlar ise kar yağışından mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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: Ahlat beyaza büründü
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