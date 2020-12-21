Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
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Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği

21.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:59
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği

Bitlis'in Ahlat Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimden faydalanan öğrencilere dizüstü bilgisayar ve tablet desteği verdi.

Bitlis'in Ahlat Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimden faydalanan öğrencilere dizüstü bilgisayar ve tablet desteği verdi.

Pandemi sürecinde okullarda açılan EBA merkezlerine destek olmak amacıyla dizüstü bilgisayar dağıtan Ahlat Belediyesi, okullarca belirlenen öğrencilere de tablet dağıtımı yapıyor. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte EBA merkezi kurulan okulları ziyaret ederek dizüstü bilgisayar desteğinde bulunurken, makamında ağırladığı öğrencilere de tablet hediye etti.

İmkanlar dahilinde eğitime desteklerini sürdüreceklerini belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Uzaktan eğitimi desteklemek adına Ahlat Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biz daha önce okullarımızı ziyaret ettik. EBA destek merkezi olan okullarımıza birer tane bilgisayar armağanımız oldu. Okul ziyaretlerimizde öğretmenlerimizle yaptığımız istişarelerde birtakım başarıları elde etmiş ama ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin tespitini istedik. Tespit edilen öğrencilerimize bu süreçte destek olabilme adına tablet hediye etmeyi planladık. Bugünde o sözümüzü yerine getirdik. Buradaki bütün çocuklar bizim evlatlarımız. Onun içinde bu çocuklarımızın daha iyi, daha sağlıklı şartlarda eğitimlerine kavuşmaları temennisiyle bu katkıyı sağlıyoruz. Eğitime destek bizim hepimizin görevi. Bu korona virüs sürecinde çocuklarımızın maruz kaldığı eğitimle ilgili konuda Bakanlığımız yaptığı çalışmaları hakkıyla yerine getiriyor, gayret gösteriyor. Bizde istedik ki çocuklarımız bir an önce bu imkanlara kavuşsunlar. Ahlat Belediyesi olarak birtakım finansörleri de sürece dahil ettik. Bu süreçte Föy İnşaat firmasından Faruk Başbuğ Beyden destek aldık. Bu arkadaşlarımızın finansörlüğünde de elde ettiğimiz bilgisayarlarımızı ve tabletlerimizi de çocuklarımızla paylaşıyoruz. Tekrar ben bütün eğitimcilere ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Her şeyden önce çocuklarımızı çok seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz için de her türlü katkıyı sağlayacağız" dedi.

Okul idarecileri ve öğrenciler de, bilgisayar ve tablet desteği için Ahlat Belediyesine ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'a teşekkür ettiler. - BİTLİS

Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği
Ahlat Belediyesinden öğrencilere bilgisayar ve tablet desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:16:27. #1.15#
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