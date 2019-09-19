Ahlat Belediyesi 2 bin kişiye aşure dağıttı

19.09.2019 18:34

Ahlat Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.



İlçenin Yukarı ve Aşağı Çarşı Meydanı'nda yaklaşık 2 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Ahlat Belediye Başkan Mümtaz Çoban, muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "Aşure berekettir, paylaşımdır, hoşgörüdür, insanlığın ortak kültürel mirasıdır. Muharrem ayında biz de belediye olarak aşure dağıttık." dedi.



Çoban, vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaynak: AA