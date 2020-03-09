Ahlat ağaçlarına "hayrına" meyve aşılıyor
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Ahlat, Anne, Yerel

Ahlat ağaçlarına "hayrına" meyve aşılıyor

Ahlat ağaçlarına "hayrına" meyve aşılıyor Bekçi emeklisi Veysel Ülker, vefat eden anne ve babasının hayrı için doğadaki Ahlak ağaçlarına meyve aşılıyor.

09.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:49
Ahlat ağaçlarına

Ahlat ağaçlarına "hayrına" meyve aşılıyor

YOZGAT - Bekçi emeklisi Veysel Ülker, vefat eden anne ve babasının hayrı için doğadaki Ahlak ağaçlarına meyve aşılıyor.

Yozgat'ta Emniyet teşkilatından bekçi olarak emekli olan 70 yaşındaki Veysel Ülker, son 4 yıldır dağ-dağ tepe tepe gezerek doğada kendiliğinden büyüyen Ahlat ağaçlarına meyve fidanları aşılıyor. Vefat eden anne ve babasının hayrı için, milletin istifade etmesi için bugüne kadar yaklaşık 300 Ahlat ağacında aşılama yaptığını belirten Ülker, aşıladığı ağaçların meyve verdiğini görünce Dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirten Ülken, geçtiğimiz yıllarda farklı, bu yıl ise Ahlat ağaçlarına Armut fidanları aşıladığını söyledi. Aşıladığı tüm açları tek tek kontrol ettiğini, onları bir evlat gibi koklayıp sevdiğini belirten Ülker, "Ben Emniyetten Bekçi olarak emekli oldum. Annemin, babamın ve milletin hayrı için Ahlat ağaçlarına Armut aşılıyorum. Milletin ve bu ağaçlarda yetişecek meyvelerden yiyerek istifade etmesini istiyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Ağaçları tek tek ziyaret edip bakımlarını yapıyor, bir evlat gibi onları kokluyorum. Bugüne kadar yaklaşık 300 ahlat ağacını aşıladım" dedi.

Ahlat ağaçlarına 'hayrına' meyve aşılıyor

Kaynak: İHA

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Ahlat ağaçlarına "hayrına" meyve aşılıyor

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