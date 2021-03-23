Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

23.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:34
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadın kursiyerlerin, büyük emekle yaptığı el emeği göz nuru ürünler için satış ve tanıtım günleri düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadın kursiyerlerin, büyük emekle yaptığı el emeği göz nuru ürünler için satış ve tanıtım günleri düzenlendi.

İlçedeki çok sayıda kadının hem ekonomik gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldığı kurslarda yaptığı iğne oyası, takı, nakış, dikiş, giyim, tel kırma, ahşap boyama, kilim örgü, tutkara, çini gibi birbirinden güzel ürünler ADEM'de sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılışına katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, birbirinden güzel eşyalar yapan kadın kursiyerleri kutladı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Dağ, emeği geçenlere teşekkür etti.

23-26 Mart tarihlerinde açık kalacak serginin açılışına, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi
Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Bakkal Aykut Kocaman Mustafa Emre Eyisoy
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 17:36:41. #1.16#
title