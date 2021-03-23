Ahlatlı kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadın kursiyerlerin, büyük emekle yaptığı el emeği göz nuru ürünler için satış ve tanıtım günleri düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Aile Destek Merkezi'ndeki (ADEM) kadın kursiyerlerin, büyük emekle yaptığı el emeği göz nuru ürünler için satış ve tanıtım günleri düzenlendi.

İlçedeki çok sayıda kadının hem ekonomik gelir elde etmek hem de boş zamanlarını değerlendirmek için katıldığı kurslarda yaptığı iğne oyası, takı, nakış, dikiş, giyim, tel kırma, ahşap boyama, kilim örgü, tutkara, çini gibi birbirinden güzel ürünler ADEM'de sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen serginin açılışına katılan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, birbirinden güzel eşyalar yapan kadın kursiyerleri kutladı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Dağ, emeği geçenlere teşekkür etti.

23-26 Mart tarihlerinde açık kalacak serginin açılışına, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman