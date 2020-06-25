Ahlat'a atanan öğretmenler çiçekle karşılandı
Milli Eğitim Bakanlığınca Ahlat ilçesine atanan 55 öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından çiçekle karşılandı.
25.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:10
Milli Eğitim Bakanlığınca Ahlat ilçesine atanan 55 öğretmen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafından çiçekle karşılandı.
İlçeye gelerek Milli Eğitim Müdürlüğü'nde göreve başlamak için müracaatta bulunan öğretmenlere, gül verilerek, lokum ikram edildi.
Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, göreve başlayan öğretmenlere başarı dileyerek, bu sayede kadrolarının güçlendiğini söyledi.
Yeni atanan öğretmenler, karşılamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA