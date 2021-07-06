"Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz"
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"Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz"

'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlere yönelik kamp düzenlendi.

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlere yönelik kamp düzenlendi.

Yıldız Dağı'nda gerçekleştirilen kampta gençler, Diyanet Gençlik Koordinatörleri rehberliğinde doğa yürüyüşü, akıl ve hafıza oyunları, eğlenceli istasyon etkinleri ile milli ve manevi değerleri anlatan derslerle doğada 3 gün geçirdi.

Sivas Valiliği'nin koordinesinde Buruciye A.Ş'nin katkılarıyla düzenlenen kampa giren gençleri ziyaret eden İl Müftüsü Yusuf Akkuş, gençler için hazırlanan etkinlik istasyonlarını ziyaret ederek koordinatörlerden bilgi aldı.

"Dünyamız hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Bu değişimde kaybetmememiz gereken en önemli şey ise ahlaki değerlerimizdir" diyen Müftü Akkuş, gençlere çalışma ve gayret etme telkinlerde bulunarak, "Tembellik kelimesinin kesinlikle hayatınızda yeri olmaması gerekir " dedi.

Müftü Akkuş, konuşmasının sonunda gençlik kampına desteklerinden dolayı Sivas Valiliğine ve İl Özel İdaresine teşekkür etti.

Ziyaretlerin ardından kamp süresince düzenlenen çeşitli yarışma ve etkinliklerde başarı sağlayan gruplara Müftü Akkuş, Müftü Yardımcısı Ünal Tan ve Buruciye A.Ş Müdürü Mustafa Altun tarafından hediye takdim edildi.

Sivas Diyanet Kadın Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde yapılan kamp programına 60 öğrenci katıldı. - SİVAS

'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'
'Ahlaki değerleri kaybetmemeliyiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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