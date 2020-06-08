HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, pandeminin etkilerinin azaldığı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak, 32,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, Covid-19 krizinin yaşattığı kayıpları daha...

AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak
08.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:32

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, pandeminin etkilerinin azaldığı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak, 32,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtip, Covid-19 krizinin yaşattığı kayıpları daha hızlı telafi etmek için 'Ortak Talep Havuzu' oluşturacaklarını açıkladı. Başkan Tekin, "İhracat pazarlarımızdan gelen talepleri toplulaştırıp, alıcı ile satıcıyı aynı platformda buluşturacağız. Bu sayede üretimde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığı yeni siparişleri programı uygun olan diğer üyelerimizin almasına fırsat tanıyarak gelen siparişleri başka ülkelere kaptırmayacağız" dedi.

Türkiye'de en çok istihdam sağlayan iş kolları arasında yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 düşüşle 840,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anımsatan Başkan Gürkan Tekin, söz konusu ayda AHKİB'in yüzde 13'lük artış yakalayıp, 33,2 milyon dolar dış satım başarısı gösterdiğini bildirdi.

Yeni normalde Türkiye'nin en önemli tedarik merkezlerinden biri olma potansiyeli bulunduğunu hatırlatan Başkan Tekin, Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ise bu süreçte hammadde, aksesuar ve nitelikli insan gücünün bir arada olmasının verdiği avantajla esnek üretim ve hızlı temin ile rakiplerinden ayrışarak öne çıktığını söyledi. Avrupa pazarına yakın bu avantajlara sahip başka bir ülkenin olmadığını belirten Başkan Tekin, "Ülkemizde hazır giyim ve konfeksiyon üretiminin yüzde 71'i Avrupa'ya ihraç ediliyor. Türkiye, 4 saat uçuş mesafesiyle 60'a yakın ülkeye ulaşabilme avantajı sayesinde bölgedeki üretim merkezi konumunda bulunuyor. Sektörümüzde markalaşma sürecini tamamlamış, üretim kapasitesi yüksek, güçlü firmaların yanında KOBİ ölçeğinde binlerce atölye bulunuyor. Birlik olarak, hayatın normalleşmeye başladığı günlerde korona virüs salgınında üyelerimizin yaşadığı kayıpları daha hızlı telafi etmek için harekete geçtik. Bir yandan bu firmalarımızın mevzuattan finansman olanaklarına erişime kadar düzenleyeceğimiz eğitimlerle kurumsallaşma ve markalaşma süreçlerine destek olurken, bir yandan da ihracat pazarlarından gelen talepleri AHKİB Ortak Talep Havuzu'nda toplayarak sektörün kapasitesinin daha etkin kullanılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

'Markalaşma ve katma değerli üretim önceliğimiz'

AHKİB Ortak Talep Havuzu ile alıcılar ve satıcıların tek platformda buluşacağını vurgulayan Başkan Tekin, şöyle konuştu: "İhracat pazarlarından gelen talepleri toplulaştıracağız. Amacımız pazarlama ve satış kabiliyetleri yüksek firmalarımızın gücünden küçük ve orta boy işletmelerimizin da istifade etmesidir. Havuz sayesinde yoğunluk yaşayan firmaların karşılayamadığını yeni siparişleri üretim programı uygun olan diğer üyelerimizin almasına fırsat tanıyacağız. Üyelerimizin desteğiyle oluşturacağımız Ortak Talep Havuzu ile büyük alım gruplarının siparişlerini başka ülkelere kaptırmamış olacağız. Firmalarımızın gelişip büyümesi için markalaşma, katma değerli üretim ve inovasyon süreçlerine yönelmelerini de bu zeminde yürüteceğiz. Bu modeli bölgemizde geliştirebilirsek, ilerleyen zamanlarda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında ülke geneline yaymamız da mümkün olabilir."

'AHKİB'in ihracat ivmesi yükselişe geçti'

Pozitif gelişmelerin yaşandığı Avrupa Birliği'nde ülkelerin toparlanmasıyla AHKİB'in ihracat ivmesinin yükselişe geçtiğine dikkat çeken Başkan Tekin, "Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda yüzde 99 artış ve 11,6 milyon dolar ile Almanya birinci, yüzde 651 artış ve 7,6 milyon dolar ile Hollanda ikinci, yüzde 2 bin 510 artış ve 5,6 milyon dolar ile Avusturya üçüncü sırada yer aldı. Bu dönemde ihracatımızı en fazla artırdığımız ülke yüzde 4 bin 519 artış ve 484 bin dolar değer ile Litvanya oldu. Slovakya ve İrlanda'ya yaptığımız ihracatta da yüzde 100 artışlar yakaladık." dedi.

AHKİB'in mayıs ayı ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Tekin, bu dönemde en fazla ihraç edilen ürünlerin yüzde 130 artış ve 12,8 milyon dolar ile diğer hazır eşyalar olduğunu, onu 8 milyon dolar ile konfeksiyon ve 7,8 milyon dolar ile bayan dış giyim ürünlerinin takip ettiğini belirtti. Tekin, bu ayda Adana'nın 20,6 milyon dolar ihracat ile 7'nci, Mersin'in 7,3 milyon dolar ile 8'inci sırada yer aldığını ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Ekonomi
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Ekonomi
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Ekonomi
Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Ekonomi
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor Ekonomi
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
THY'den bilet değişikliği duyurusu: Planlamalar en kısa zamanda açıklanacak
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Borsa, 13 gün üst üste yükselerek tarihi bir rekora imza attı
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Film karesi gibi görüntülerle sardalye sezonu başladı
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul tarihinin en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Son Dakika: Merkez Bankası, firmalara yatırım taahhütlü 20 milyar liralık avans kredisi verecek
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Zülfü Demirbağ Berat Albayrak Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Beren Saat Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Bülent Uygun İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: AHKİB, ortak talep havuzu ile sipariş kaptırmayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 10:32:41. #1.14#
title