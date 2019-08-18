18.08.2019 10:10

Ahıskalıların vatan hasreti devam ediyor

Bursa'da iki otobüsle gelerek doğduğu toprakları ziyaret ettiler

ARDAHAN - Sovyetler döneminde 1944 yılında Anavatanları Ahıska'dan sürgün edilen Ahıska Türkleri Dünya'nın her yerine dağılsalar da Vatan hasretleri bitmiyor.

Sürgün yerlerinden ayrılıp Bursa ya yerleşen Ahıska Türkleri her yıl sürgün tarihinde Ahıska'ya gelerek hasret gideriyorlar.

Bursa dan iki otobüsle gelen 90 kişi bayramda ve bayramdan sonra da Ahıska'nın köylerini gezerek hasret giderdiler.

Ekip Başkanı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Türkiye İcra Kurulu Başkanı Mehmet Taş ve Bursa Kadınlar Birliği Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu ve ekipte bulunan Ahıskalılar doğdu toprakları gezerken duygu dolu anlar yaşadılar.

Mehmet Taş, tüm dünyadaki Ahıska Türklerini birlik ve beraberliğe çağırarak ana vatana dönmeye davet etti. Gürcistan hükümetine de gösterdikleri kolaylıklardan dolayı teşekkür eden Taş, sıkıntılarının olmadığını belirtti.

Kadın Kolları Temsilcisi Gülçehre Terzioğlu da geldiklerinden beri hep güler yüzle karşılandıklarını ve 16 köyü gezerek köydekilerle konuştuklarını belirtti.

Kaynak: İHA