Ahıskalıların Türk Vatandaşlığı Kazanması

Antalya Valiliği, Ahıska Türkleri olarak bilinen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmaları işlemlerine başlanacağını bildirdi.



Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının istinaden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Ahıska Türkü olduğu bildirilen yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmaları işlemlerine başlanacağı kaydedildi.



Ahıskalıların vatandaşlık işlemleri 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. maddesi uyarınca istisnai olarak sonuçlandırılacağından, listelerde kimlik bilgileri yer alan yabancıların, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünce kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgilendirileceği ve başvuru alınmak üzere davet edileceği ifade edildi.



Açıklamada, "Söz konusu listelerde kimlik bilgileri yer alan ve başvuruları alınmak üzere İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne davet edilenlerin, kanunda belirtilen belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlayarak, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir." denildi.