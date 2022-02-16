Ahıskalı Türklerin sürgün ve vatana getiriliş hikayesi belgeselleştirildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, yaşamlarını yarım asırdan fazla vatansız geçiren Ahıskalı Türklerin sürgün hikayelerini ve vatanlarına kavuştukları süreci anlatan "120 Dakika" belgeseli hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, inançları ve etnik kökenleri nedeniyle Stalin'in 1944'de sürgüne gönderdiği ve vatansız yaşamaya mahkum ettiği Ahıskalı Türklerin yaşadığı zor günler, 120 Dakika belgeselinde anlatıldı.

Belgeselde, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru üstünlük sağlayan Stalin'in, Türklerden gelebilecek hamleleri engellemek ve Türk etnik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Gürcistan sınırındaki Ahıskalı Türklere eşyalarını toplayıp, ülkeyi terk etmeleri için sadece iki saat süre verildiği aktarılıyor.

Söz konusu belgeselde, hayvan taşınan yük vagonlarında iki ay boyunca süren sürgün yolculuğunun ardından 70 yılı aşkın süredir vatan toprağından uzakta yaşayan Ahıskalı Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle yine 120 dakikada vatanlarına kavuşma hikayesi "120 dakikada değişen hayatlar" olarak anlatılıyor.

Çekimleri Erzincan ve Bitlis'te gerçekleştirilen belgeselde, Türkiye'de ikamet eden Ahıskalı Türklere ulaşılarak, o günleri yaşamış ve hala hayatta olan son tanıklarla da röportaj yapıldı.

Söz konusu çalışma, Başkanlığın sosyal medya hesaplarında ve bugün saat 21.50'de TRT Belgesel'de izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Türkiye her daim mazlumun yanında olmuştur"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı değerlendirmede, belgesel ile sürgüne gönderilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı zulmün gözler önüne serildiğini belirterek, belgeselde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıskalı Türklere nasıl sahip çıktığının anlatıldığını kaydetti.

Ahıskalı Türklere yaşatılan zulmün dünyada birçok ülke tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ülkemize getirilen Ahıskalı Türk kardeşlerimizin vatan hasreti son bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumun yanında olmuş, Türk ve Müslüman kardeşlerine her zaman yardım elini uzatmış ve uzatmaya devam etmektedir." ifadesine yer verdi.