Ahıskalı Türkler Erdoğan'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti ülkede yaşayan Ahıska Türkleri tarafından heyecanla bekleniyor.

Dünya Ahıska Türkleri (DATÜB) Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, "Türkiye bizim en zor günlerimizde hep yanımızda oldu" diyerek ziyaretin öneminin altını çizdi.

Marat Rasulov İHA'ya açıklamalarda bulunarak, "Zor günlerde Ahıskalı Türkler olarak Türkiye'nin desteğini hep gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman yanımızda oldu. Bizler uzun yıllar Ukrayna halkıyla toprak bütünlüğü içinde kardeşçe yaşadık. 2014 yılında Donbas'ta yaşanan çatışmalarda zor durumda kalan hemşehrilerimize Türkiye kucak açtı. Bu açıdan bu ziyaret bizim için ayrı bir öneme sahip" dedi.

DATÜB Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov açıklamasında ayrıca, "Ukrayna'da şu an 7 bin civarında Ahıska Türkü yaşıyor. Bizim güvencimiz ana vatan Türkiye'dir. Zor günlerimizde bize sahip çıkıyor. Şu an gerginlik olan bölgelerde Ahıska Türkleri'de yaşıyor. Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türkleri olarak heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Politika