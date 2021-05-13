Ahıska Türklerinin topladığı yardım malzemeleri Kırgızistan'da sınırdaki çatışmadan etkilenenlere teslim edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahıska Türklerinin topladığı yardım malzemeleri Kırgızistan'da sınırdaki çatışmadan etkilenenlere teslim edildi

Ahıska Türklerinin topladığı yardım malzemeleri Kırgızistan'da sınırdaki çatışmadan etkilenenlere teslim edildi
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan'da, Tacikistan sınırındaki çatışmalardan etkilenenler için toplam 25 tondan oluşan un, gıda ve inşaat malzemesi desteğinde bulundu.

Merkezi İstanbul'da olan Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ile Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Kırgızistan'da, Tacikistan sınırındaki çatışmalardan etkilenenler için toplam 25 tondan oluşan un, gıda ve inşaat malzemesi desteğinde bulundu.

Derneklerin insani yardım malzemesi, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrine yaptığı ziyarette teslim edildi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batken bölgesinde sınırda çatışmadan etkilenenlere yardım toplayan ve ulaştıran DATÜB yönetimine ve dernek üyelerine teşekkür etti.

Türk büyükelçisine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Dursunov, sınırdaki çatışmada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Kırgızistan Tacikistan sınırdaki çatışma

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan "Golovnoy" adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan'da yaşanan gerginlik, 29 Nisan'da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmiş, sınır hattındaki olaylar iki ülke sınır birliklerinin devreye girmesiyle çatışmaya dönüşmüştü.

Kırgızistan tarafında 183 kişi yaralanmış, 3'ü asker 36 kişi yaşamı yitirmişti. Tacikistan'da ise 9'u asker 19 kişi hayatını kaybetmiş, 88 kişi yaralanmıştı.

Çatışmanın yaşandığı Kırgızistan'ın Batken bölgesindeki üç ayrı yerleşim biriminde 120 ev, 27 benzin istasyonu, 34 iş yeri hasar almış veya kullanılmaz hale gelmişti.

İki komşu ülke arasındaki çatışma 1 Mayıs'ta müzakere yoluyla durdurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel...
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Burak Sergen Serdar Ortaç Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ahıska Türklerinin topladığı yardım malzemeleri Kırgızistan'da sınırdaki çatışmadan etkilenenlere teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:59:35. #1.14#

title