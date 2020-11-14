Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 76. yılı
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Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 76. yılı

14.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 16:20
Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 76. yılı

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 76. yılına ilişkin anma programı gerçekleştiridli.

İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından, Ahıska Türklerinin ana vatanları Ahıska'dan sürgüne gönderilmelerinin 76. yılına ilişkin anma programı gerçekleştiridli.

Derneğin başkan yardımcısı Osman Hatipoğlu, anma programında yaptığı konuşmada, 14 Kasım 1944'ün Ahıska Türkleri için ayrılığın, hasretin, özlemin ve parçalanmışlığın başladığı tarih olduğunu söyledi.

Ahıskalıların tekrar ana vatanlarına, topraklarına dönmelerine asla izin verilmediğini belirten Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Gürcistan tarafından Ahıskalı Türklere vatandaşlık verilmesini istiyoruz. Ahıskalı Türklerin, Ahıska topraklarına geri dönüşü ile ilgili çalışmalar yapılsa da olumlu bir sonuç alınamadı ve Ahıska'ya dönüş gerçekleşmedi. Son 10 yıldır Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin çalışmaları sayesinde Ahıska ve etrafında 42 ev alınarak, Ahıskalı aileler buraya yerleştirildi. Halen Gürcistan nezdinde, Ahıska'ya isteyenlerin geri dönüşü ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır. Bugün dünyanın 3 kıtası ve 9 ülkesinde, sürgünde hayatta kalma ve öz benliklerini koruma çabası gösteren Ahıskalı Türkler olarak, atalarımızın ana ve babalarımızın öz yurdu Ahıska topraklarına geri dönüş yasasının çıkarılması, Gürcistan tarafından hiçbir şart konulmadan geri dönüşe izin verilmesi, vatandaşlık, siyasal, sosyal ve diğer haklarımızın iade edilmesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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