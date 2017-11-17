Ahıska Türklerinin Son Kafilesinin İkinci Gurubu Erzincan'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesinin ikinci grubu Erzincan'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesinin ikinci grubu Erzincan'a geldi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015'ten itibaren Ukrayna'dan kafileler halinde getirilmeye başlanan Ahıska Türkü ailelerin altıncı kafilesinin ikinci ve son grubu kente ulaştı.
Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Erzincan Havalimanı'na gelen 165 Ahıskalı, il protokolü tarafından çiçeklerle karşılandı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın sıkıntılı bölgesinde yaşayan Ahıska Türkü ailelerin iki uçakla Erzincan'ın Üzümlü İlçesi Bayırbağ köyüne intikali ile kafilenin sona erdiğini söyledi.
Son kafileyle kentte ağırlanan Ahıska Türkü sayısının yaklaşık 2 bin 600'e ulaştığını ifade eden Uçar, şöyle konuştu:
"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinesinde, İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü ve Erzincan Üzümlü Kaymakamlığı ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği ortaklaşa yaptığı bu organizasyonla halkımızın düzenli şekilde getirilmesi sağlandı. En önemlisi şuydu: Yaklaşık 2 yıldır süren bu göç süreci kazasız belasız, güzel şekilde sonuçlandı. Yapılan bütün çalışmalar halkımıza ne kadar önem verildiğini gösterdi. Türkiye'nin gücünü aynı bu göçle gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra halkımız Erzincan ve Üzümlü halkı ile güzel bir hayat sürecekler. Artık vatanlarındalar, vatanlarında yaşamanın gurur ve sevincini, mutluluğunu yaşayacaklar."
Hasibe Seyfol, vatanlarına kavuşmaları vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'a dua ederek, "Biz razıyız, Allah da razı olsun. Türkiye'mize geldik, ezan sesi duyacağız. Anne ve babalarımız 73 yıllık sürgünü gördüler. Bizler, çocuklarımız ve torunlarımız bu sürgün hayatı yaşamayacağız." dedi.
Ahıska Türkü Mahmut Kerim, sahip çıkarak vatanlarına kavuşmalarında yardım eden herkese teşekkür etti.
Kerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında, "O kardeşimize Allah uzun ömür versin. Bütün başka Müslüman ülkelere yardım ediyor, el uzatıyor. Allah'ın duası onun üzerine olsun. Nerede Müslüman varsa sahip çıkıyor." diye konuştu.
Ahıska Türkü aileler gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra Üzümlü Kaymakamlığı ve Belediyesine ait araçlarla Bayırbağ köyünde tahsis edilen konutlara yerleştirildiler.