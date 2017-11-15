Ahıska Türklerinin Son Kafilesi Öz Vatanlarına Kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesi yarın öz vatanlarına kavuşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin son kafilesi yarın öz vatanlarına kavuşacak.
Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde getirilerek burada iskan edilmeye başlanılan Ahıska Türklerinin altıncı ve son kafilesi için ilçeye bağlı Bayırbağ köyündeki TOKİ konutlarında tüm çalışmalar sona erdi.
Bir önceki kafilenin yerleştiği köye yerleşecek son kafile olarak planlanan 56 aileden oluşan 184 kişi ve önceki gruplarda bulunup çeşitli mazeretlerden dolayı gelemeyen 82 aileden oluşan 172 kişi, iki ayrı uçakla Erzincan'a gelecek.
TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşecek olan Ahıska Türkleri için evlerin tüm eksiklikleri giderildi. Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ihaleyle alınan evlerin tüm eşyaları içlerine yerleştirilip, eşya ve diğer eksikliklerin giderilmesinin ardından son kafile yarın Ukrayna'dan getirilerek konutlara yerleştirilecek.
Ahıska Türkleri Erzincan Temsilcisi Vahid Mirza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Donetsk savaş bölgesinde olan bu iskanlı göç devam edip, yarın inşallah iki uçağımız Erzincan'a gelip Üzümlü ilçesinin Bayırbağ köyüne halkımızı yerleştireceğiz. Bu gelen altıncı kafile ile Üzümlü ilçesine gelen göç sona erecek." dedi.
Ailelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Mirza, "Yiyecek, içecekleri hatta deterjanlara varana kadar bulunuyor. Evlerimiz vatandaşlarımızı bekliyor." ifadelerini kullandı.