Ahıska Türklerinin acı günü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahıska Türklerinin acı günü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Ahıska Türklerinin acı günü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) İstanbul Temsilcisi Kamal Beridze hayatını kaybetti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) İstanbul Temsilcisi Kamal Beridze hayatını kaybetti.

DATÜB hayatını kaybeden Beridze için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda,"Hayatını Ahıska davasına adamış değerli büyüğümüz, DATÜB ailemizin saygıdeğer üyesi ve aynı zamanda DATÜB Türkiye İstanbul İl Temsilcisi görevini layıkıyla icra etmekte eden Kamal Beridze'nin ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Başta Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov ve bütün DATÜB ailesi adına, kederli Berizde ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade ederken merhuma yüce Allah'tan rahmet, tüm ailesine ise baş sağlığı dileriz. Yüce Allah geride kalanlara sağlıklı, uzun ömürler versin" denildi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tunç Soyer Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Eser Yenenler
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Şenol Güneş Halis Özkahya Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ahıska Türklerinin acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:27:03. #1.11#