Ahıska Türklerinden Darülaceze'ye ziyaret
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Ahıska Türklerinden Darülaceze'ye ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, İstanbul Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze kurumunu ziyaret etti.

17.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:39
Ahıska Türklerinden Darülaceze'ye ziyaret

Dünya Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları, 'nda bulunan kurumunu ziyaret etti.


Ziyarete DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri Nergis Doğru ve Kamil Hamza ile Ahıskalı gençler katıldı.


Darülaceze'nin tarihi ve kurumla ilgili bilgi alan DATÜB Gençlik Kolları, Darülaceze sakinleri tarafından yapılan el emeği ürünleri inceledi. Binaları tek tek dolaşıp bahçede ve kantinde yaşlılarla bir araya gelerek sohbet ettiler.


DATÜB Gençlik Kolları, misafirperverlikleri için Darülaceze Gönüllüsü Rıdvan Durgun'a ve Darülaceze Başkanlığı'na teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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