Ahıska Türklerinden birlik beraberlik kongresi

İSTANBUL (İHA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 4. Olağan Genel Kurul toplantısını 10 Aralık tarihinde Antalya'da gerçekleşecek.

Türkiye, Kazakistan, ABD, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan ülkelerinden delegelerin katılacağı genel kurul toplantısına Türkiye ve yurtdışından birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar Olağan Genel Kurul çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "10 Aralık tarihinde Antalya'da delegelerimizin ve misafirlerimizin katılımı ile 4. Olağan Genel Kurulumuzu birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğiz. Pandemi sürecinde zorlu süreç yaşayan Ahıskalı hemşerilerimiz delegeler ile genel kurulumuzda yer alacaklar. DATÜB olarak titizlikle hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Covid 19 tedbirlerine riayet ederek Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un önderliğinde kongre hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamladık. Ahıska Türklerinin daha iyi bir yaşama sahip olmaları için yapılan çalışmaları delegelerimizle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Genel Başkanımız yeni projelerini ve müjdeleri genel kurulda açıklayacak. Genel kuruldan yenilenerek ve daha da güçlenerek çıkacağız" diyerek yeni döneme odaklandıklarının altını çizdi. - İSTANBUL

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