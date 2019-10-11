Ahıska Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

11.10.2019 09:48

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile makamında görüşerek, Ahıska Türklerinin Barış Pınarı Harekatı'na olan desteğini iletti.



DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kabulünde 75 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıskalı Türklerinin vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyerek, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirdi. Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını ifade eden Kassanov, "Bizler her zaman Türkiye'nin yanında olduk. Bunun içindir ki dünyanın neresinde olursak olalım, milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına ana vatanımız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanındayız. Bugün binlerce Ahıska Türkü gencimiz Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almaktadırlar. Herkes şunu bilmelidir ki, bu cennet vatan uğruna şehit olmak, bayrağımız için mücadele etmek biz Ahıskalı Türklerin vazifesi ve çok büyük onurdur. Bu sebeple insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör grupları nerede olursa olsun kahraman Mehmetçiğimizin pençesinden kurtulamayacaktır. Bizler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Ahıskalılar olarak Suriye'nin değişik bölgelerinde ülkemizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerinin yuvalarını başlarına yıkmadaki kararlığından dolayı Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza minnet borçluyuz. Ziyaretimizin tek sebebi Silahlı Kuvvetlerimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ve bu harekatı desteklediğimizi ifade etmek içindir. Dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin, ordumuzun yanındayız. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer kılsın" dedi.



Kassanov, ayrıca Türk dünyasının tek yürek olduğunu belirterek, "Kazak, Kırgız, Özbek dostlarımız da bana Türk devletinin yanında olduklarını söylediler, gerekirse Türkiye'ye gelerek askerlerimize yardım etmeye hazırlar" diye konuştu. Kassanov, DATÜB'ün çalışmaları hakkında Bakan Çavuşoğlu'na bilgiler de verdi.



Dünya Ahıska Türkleri Birliği, dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarını çözmek üzere en üst düzeyde faaliyet gösteren birlik örgütü olarak İstanbul merkezli faaliyet gösteriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA