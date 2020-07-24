Ahıska Türkleri Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sebze ihtiyacını karşılıyor
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Ahıska Türkleri Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sebze ihtiyacını karşılıyor

Erzincan'da hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze üreterek hem ailelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

24.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:48

Erzincan'da hayata geçirilen seralarda istihdam edilen Ahıska Türkleri, sebze üreterek hem ailelerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin istihdamlarına yönelik başlatılan çalışmalar, meyvelerini veriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Üzümlü Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan "Sebze Yetiştiriciliği İçin Yay Çatılı Sera Projesi" kapsamında oluşturulan ve her biri 1600 metrekare olan 50 sera, Ahıska Türkü 50 ailenin geçim kaynağını oluşturuyor.

Domates ve salatalık ile çeşitli sebzelerin yetiştirildiği seralarda bugünlerde hasat heyecanı yaşayan aileler, ürünleri toplamak için yoğun mesai yapıyor.

Ahıska Türkü aileler, büyük emeklerle ürettikleri sebzeleri Üzümlü Ahıska Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki illere pazarlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, ilçedeki atıl bir arazinin projelendirilerek sera haline getirildiğini söyledi.

Projenin geçen yıl hayata geçirildiğini anımsatan Şahin, şöyle konuştu:

"Burada 82 dekar kapalı alanda 50 ailemize 1650 metrekare seralar tahsis edilerek üretime başlandı. Geçen yıl ilk hasatlar alındı, yaklaşık 2 bin ton civarında bir üretim gerçekleştirildi. Bu yılki hedef, verimi yüzde 25 artırarak 2 bin 500 tonlara çıkarmak. Burada 50 ailemiz kendi aile fertleri ile yaklaşık 300-350 kişi geçimini sağlamakta. Bunu yapılacak başka projelerle daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz."

4 milyon liralık bir ekonomik getirisi var

Şahin, ürünlerin pazarlanması için kooperatif kurulduğunu belirterek, kooperatifin tüm ailelere satış noktasında önderlik ettiğini dile getirdi.

Domates ve salatalık üretilen seraların yaklaşık 4 milyon liralık ekonomik girdisinin olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz buradan özellikle kuzey ve doğu bölgelerine gitmekte. Özellikle Trabzon, Erzurum ve Gümüşhane illerine satışları yapıyoruz. Üreticilerimizi Bakanlığımızın yeni ortaya koymuş olduğu Dijital Tarım Pazarı'na da entegre edeceğiz. Burada üretilen ürünlerin Dijital Tarım Pazarı ile Türkiye'nin her yerine sevk edilmesi amaçlanmaktadır."

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza ise seraların Ahıska Türklerinin ekmek kapısı olduğunu anlattı.

Seralarda 50 ailenin yanı sıra 300 kişinin de istihdam edildiğini vurgulayan Mirza, emeği geçenlere teşekkür etti.

Üzümlü Ahıska Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Süleyman Muhammetli de üretilen sebzeleri çevre illere pazarladıklarını dile getirerek, işlerin çok iyi gittiğini ve seracılıkta iddialı olduklarını söyledi.

Ahıska Türkleri Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun sebze ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: AA

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