"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (3)
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"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (3)

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" "Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı.

10.12.2019 22:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:53

Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

"Ahıska Sürgünü, 1944" belgeselinin gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı , Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Sürgünün 75. Yılında Ahıska Türkleri Anma Programı"na katıldı. Anma progrında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlatılan filmin gösterimi de yapıldı.

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Kaynak: AA

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: "Ahıska Sürgünü, 1944" belgeseli (3)
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