Ahırlı'da evinin çatısından düşen kişi yaralandı
21.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:22
Konya'nın Ahırlı ilçesinde evinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Konya'nın Ahırlı ilçesinde evinin çatısından düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesinde evinin çatısında bulunan güneş enerjisinin tamiri için çatıya çıkan Necati Altunbaş (40), dengesini kaybederek beton zemin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun