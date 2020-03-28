Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı Ahırlı Kaymakamlığı, Akkise Derneği ve Ahırlı Belediyesi ile birlikte yapılan AŞ evinin açılışı gerçekleşti.

Ahırlı Kaymakamlığı, Akkise Derneği ve Ahırlı Belediyesi ile birlikte yapılan AŞ evinin açılışı gerçekleşti.

Ahırlı ilçesine Bağlı Akkise Mahallesindeki AŞ evin açılışını, Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve dernek yöneticileri yaptı.

Gelir durumu iyi olmayanların ve 65 yaş üstü vatandaşların faydalanacağı aşevinde yemek dağıtımına da başlandı.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, yaptığı açıklamada, aşevini İlçe Kaymakamlığı ve Akkise Derneği ile birlikte faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Aşevinde 65 yaş üstü vatandaşlara yemek dağıtımına başlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Akgül, "Dünyayı saran yeni tip Koronavirüs dolayısı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde kalıyor, bu hemşerilerimizin yemeklerini evlerine götürüyoruz. Hemşerilerimize şifa olsun." dedi.

Kaynak: AA