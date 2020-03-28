Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı - Haberler
İsa Akgül, Akkise, Ahırlı, Güncel

Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı

Ahırlı Kaymakamlığı, Akkise Derneği ve Ahırlı Belediyesi ile birlikte yapılan AŞ evinin açılışı gerçekleşti.

28.03.2020 09:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:56
Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı

Ahırlı Kaymakamlığı, Akkise Derneği ve Ahırlı Belediyesi ile birlikte yapılan AŞ evinin açılışı gerçekleşti.

Ahırlı ilçesine Bağlı Akkise Mahallesindeki AŞ evin açılışını, Ahırlı Kaymakamı Kadir Yurdagül, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ve dernek yöneticileri yaptı.

Gelir durumu iyi olmayanların ve 65 yaş üstü vatandaşların faydalanacağı aşevinde yemek dağıtımına da başlandı.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, yaptığı açıklamada, aşevini İlçe Kaymakamlığı ve Akkise Derneği ile birlikte faaliyete geçirdiklerini belirtti.

Aşevinde 65 yaş üstü vatandaşlara yemek dağıtımına başlanmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Akgül, "Dünyayı saran yeni tip Koronavirüs dolayısı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde kalıyor, bu hemşerilerimizin yemeklerini evlerine götürüyoruz. Hemşerilerimize şifa olsun." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu Haberler
Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca, suskunluğunu bozdu
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı Haberler
Sumakla ilgili korona iddiası satışları 769 kat artırdı! 2 yılda tüketilen ürün bir günde satıldı
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haberler
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı Haberler
Korona sonrası atölyesini kapatınca mutfağında maske üretmeye başladı
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü Haberler
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den çift rakamlara düştü
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
Son Dakika: Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarında indirime gitti
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yalın Serdar Ortaç Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Falcao Tamer Tuna Basketbolcu Lionel Messi Yılmaz Vural
Daha Fazla Rize Polis İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Ahırlı'da aşevi hizmete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:31:20. #1.14#
title