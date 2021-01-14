Ahırlı'da 300 koyun telef oldu
14.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:50
Ahırlı ilçesi Akkise Şıhlar Mahallesi'nde bir ahırda bulunan 300 koyun, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.
Ahırlı ilçesi Akkise Şıhlar Mahallesi'nde bir ahırda bulunan 300 koyun, henüz belirlenemeyen nedenle telef oldu.
Hayvanların sahibi olan veteriner hekim Ömer Lütfi Karaman, sabah saatlerinde girdiği ahırdaki koyunlardan 300'ünün telef olduğu gördü.
Koyunların, yemden kaynaklı bir zehirlenme nedeniyle telef olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Hayvanlardan, telef olma sebeplerinin belirlenmesi için numuneler alındı.
Jandarma ekipleri, olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay