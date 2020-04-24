Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı
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Oltu, Haber

Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı

Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı Oltu'da geçtiğimiz Hafta ahıra giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural tavuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

24.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:39
Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı

Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı

ERZURUM - Oltu'da geçtiğimiz Hafta ahıra giren vaşak tarafından 19 tavuğu telef olan Mümine Vural tavuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gizlendiği tahtaların arasına sıkışan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı.

Tavukların sahibi Mümine Vural zararının karşılanmasını istemişti. Bu çağrıya yanıtsız kalmayan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, Mümine Vural'a 20 Tavuk parası gönderdi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ergün Bacak, haberlerde izlediği olayın ardından mağduriyet yaşayan yaşlı kadına 20 tavuk parsı gönderdi.

Haberi medyada gördükten sonra Mümine Vural'ın yaşadığı Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul'u arayan Bacak, Mümine Vural'ın zararını karşılamak için gönüllü olduğunu ifade etti. 20 tavuk alınması için mahalle muhtarı Orhan Kul'a nakit para gönderen öğretim görevlisi Bacak, muhtar aracılığıyla tavukların Mümine Vural'a teslim edilmesini sağladı.

Mümine Vural, tavuklarının parasını gönderen öğretim görevlisi Ergün Bacak'a dualar ederken mahalle muhtarı Orhan Kul'a teşekkür etti.

Ahırına giren vaşak tarafından 20 tavuğu telef edilen kadına tavuk yardımı

Kaynak: İHA

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