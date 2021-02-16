Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
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Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu

16.02.2021 17:04 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:08
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın ahşap çatısı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 150 koyun ve kuzunun bulunduğu ahırın ahşap çatısı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. 4 kuzu telef oldu.

Orhangazi ilçesi Arkaltı Caddesi üzerinde bulunan Neşat Bilgin'e ait ahırın ahşap çatısı biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve hayvanların sahibi olan aile, göçük altındaki koyun ve kuzuları kurtarmak için seferber oldu. Bir yandan göçen çatıdaki karlar temizlenirken, bir yandan da kuzu ve koyunları kurtarmak için çaba gösterildi. 150 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahır, yaklaşık yarım saatte boşaltılabildi. Ancak göçük altından çıkartılan 4 kuzu telef oldu.Hayvanlar başka bir ahıra taşınırken, çatısı çöken ahır kepçe yardımı ile yıkıldı.


Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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