Ahırı spor salonuna çevirdi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gittiği spor salonu pandemi sürecinde kapandığı için,köyde bulunan evlerinin ahırını spor salonuna çeviren genç, kendi imkanlarıyla yaptığı spor aletleri ile spor yapmaya devam ediyor.

Kadirli ilçesine bağlı Çınar Köyünde yaşayan Berkay Gündeşlioğlu, ilçe merkezinde bulunan bir spor merkezinde günlük spor yapmaya gidiyordu. Ancak korona virüs salgınından dolayı spor salonları kapanınca köyde bulunan evlerinin bahçesindeki kullanılmayan ve eskiden ahır olarak kullanılmış yeri kendisi için düzenleyerek spor salonuna çevirdi. Yine kendi imkanlarıyla pet şişe, demir malzemeler ve çimento kullanarak yaptığı spor malzemeleri ile spor yapmaya devam eden Berkay Gündeşlioğlu spora kaldığı yerden devam etti.

Her şart ve ortamda spor yapılabileceğini söyleyen Gündeşlioğlu, "Pandemiden dolayı spor salonumuz kapanmıştı. Bende küçük yaşımdan bu yana spor yapıyorum ve boş durmak istemedim. Köyde bulunan evimizin bahçesindeki kullanılmayan bu alanı kendim için spor salonuna çevirdim. İçinde bulunan malzemeleri de yine kendi imkanlarımla yaptım. Spor her yerde her şekilde yapılabilir. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

