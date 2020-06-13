Ahırdan tarihe açılan kapı "Hurmalı Konak"
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Ahırdan tarihe açılan kapı "Hurmalı Konak"

Ahırdan tarihe açılan kapı "Hurmalı Konak" Roma döneminden kalma tarihi konağı satın alıp restore ettirerek hem eşinin hayalini gerçekleştirdi hem de geçmişe ayna oldu Adana'nın Kozan ilçesinde asırlar öncesine dayanan tarihi dokuya sahip, Hurmalı Konak, restore edilerek kent turizmine kazandırıldı.

13.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:34

Ahırdan tarihe açılan kapı "Hurmalı Konak"

Roma döneminden kalma tarihi konağı satın alıp restore ettirerek hem eşinin hayalini gerçekleştirdi hem de geçmişe ayna oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde asırlar öncesine dayanan tarihi dokuya sahip, Hurmalı Konak, restore edilerek kent turizmine kazandırıldı.

Kozan ilçesinde tarihi sokaklar arasında yer alan Hurmalı Konak, tarihi ve dokusu ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Eğitim uzmanı Amir Akdağ tarafından satın alınarak aslına uygun şekilde restore ettirilen Hurmalı Konakta takvim kapısı, mahzen, taş işçiliği, asırları aşan koruma altındaki zeytin ağacı ve hurma ağacı ziyaretçilerden büyük beğeni topluyor. Hurmalı Konakta yer alan mahzen, takvim, sarnıç ve şimdi restorasyon ile turizme kazandırılan konak bahçesindeki koruma altındaki tescilli hurma ve zeytin ağacı ile de ziyaretçilerden tam not alıyor.

Restorasyonu ile tarihe ışık tutan yapıda yer alan mutfak ve bekleme bölümü, konağın ilk döneminde ahır olarak kullanıldığı belirtilirken şimdilerde kapılarını geçmişe ayna tutmak için açıyor.

Eşinin çocukluk hayali geçmişe ışık oldu

Eşinin çocuklukta evi yamaç olduğu için bu binayı hep sevdiğini söylemesi üzerine 15 yıl önce binayı satın alan ve Hurmalı Konağı restore eden işletmeci eğitim uzmanı Amir Akdağ, " Burası 1903 yılında Muhtıracı efendi tarafından yaptırılmış bir konak. Bu konağın yerinde daha önce binaların olduğu düşünülüyor. Bu binayı daha önce eşim çocukların oynandığını görüyormuş. Eşimin kendi evinin önü yamaçmış. O zaman kısmet oldu aldım. Projesi onaylıydı. Binayı aslına çevirdik ve harabeydi. Bir çok yeri betonla sıvanmıştı. Bodrum ahır betonla sıvanmıştı. Restorasyon sonrası 2018 yılında Cumhuriyet Bayramında hizmete açtık. Konakta 7 oda var. İlerde orayı da turizme butik otel olarak kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Roma döneminden günüme yansıyan tarihi doku

Roma döneminden izler taşıyan Hurma Konak hakkında bilgiler veren Akdağ "Roma sarnıcı var, sarnıç Osmanlı ve Selçuklu'da kullanılmamış. Müslümanlar akarsu kenarlarından yer almış. O yüzden roma dönemi olduğu tahmin ediliyor. 1903 yılında Muhtıracı efendi tarafından Kozan köprüsü yapılırken taşlar kağnılarla getirilerek işlendiği söyleniyor. Acem ustanın yani Ermeni çırağı olarak çalışan acemi usta olarak bilinen iki Türk usta tarafından taşlarının kesimi yapıldığı tahmin ediliyor. Binanın tamamı kesme taştan yapılmış. Tipik Kozan mimari yapısına aykırı. Karnıyarık modeli olan bir yapı. Kozan mimarisine sonradan terasla benzetilmiş. 1903 yılında yapıldıktan sonra bina sahipleri 15 yıl burada oturduğunu ardından Arıkan konağına geçildiği biliniyor" diyerek bina tarihi hakkında bilgi verdi.

Gelin ve damatların tarihi kapıya ve konağa çok sık fotoğraf için geldiğini belirten Akdağ müze gibi ziyaret edildiğini de kaydetti.

7 kuleli İstanbul 7 Kaleli Kozan

Adana, Osmaniye, Hatay, İstanbul'dan çok fazla ziyaretçi olduğunu kaydeden Akdağ, "Kapı işlemesi ve mimarisi özel olduğunu için görmeye gelen çok oluyor. Girişteki takvim kapıda kapı bir yıl kapı üzerindeki 12 taş var ayları 4 taş mevsimleri. Kaynaksız perçinle yapılmış demirler günü temsil ediyor. Binanın işlemesi çok orijinal. Kozan'ın potansiyeli çok yüksek. Mardin'le eşleşmesi güzel ama Safranbolu, Halfeti, Beypazarı'ndan eksik kalır yanı yok. 7 kuleli İstanbul 7 Kaleli Kozan. Müthiş güzel konak ve sokakları var. Önümüzdeki dönem buranın keşfedilecek ve ziyaretçi akınına uğrayacağına turizme kazandırılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ahırdan tarihe açılan kapı 'Hurmalı Konak'

Kaynak: İHA

Manşet

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