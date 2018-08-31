Ahırdaki Buzağıya Türkü Söyledi

Ordulu yöresel sanatçı Erol Aydoğan, hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek için bir ahırda bulunan buzağıya "Melet Horonu"nu söyledi.

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü sanatçısı da olan Aydoğan, Karadeniz konserleri kapsamında geldiği memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir ahırda bulunan buzağıya bağlama eşliğinde "Melet Horonu"nu seslendirdi.

İlçenin Yağmurlar Mahallesi'nde hayvanlara yönelik şiddete dikkat çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söyleyen Aydoğan, görüntüleri paylaştığı sosyal medya hesabından da büyük beğeni topladı.

Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konserlerini hep vatandaşlara verdiğini, bu kezde farkındalık oluşturmak için hayvana vermek istediğini söyledi.

Son günlerde hayvanlara yönelik şiddet haberlerine çok sık rastladığını ifade eden Aydoğan, "Hayvanları çok seviyoruz. Hayvan sevgisi doğa sevgisi insanın fıtratında olan bir şey. Tabi insan fıtratına uygun yaşadığı zamanda hayat her yönü ile daha güzel oluyor." dedi.

Hayvanlara yapılan işkencelere dikkat çekmek için böyle bir eylemin içerisinde bulunduğunun altını çizen Aydoğan, "Buradan bir mesaj verecek olursam hayvanları sevelim onlara iyi davranalım. Onların ağızları var dili yok. Hayvanları sevelim ve onlara merhamet edelim." diye konuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoya çok olumlu tepkiler aldığını anlatan Aydoğan, bunun kendisini de çok mutlu ettiğini sözlerine ekledi.