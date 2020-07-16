Ahırdaki boşluğa düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı
Kırıkkale'de ahırdaki hatıl boşluğuna düşerek sıkışan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
16.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:50
Kırıkkale'de ahırdaki hatıl boşluğuna düşerek sıkışan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Selimözer Mahallesi 2207. Sokak'ta Zeliha Erduran'a ait büyükbaş hayvan, ahırda bulunduğu sırada hatıl boşluğuna düşerek sıkıştı. Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan Erduran, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hayvanı düştüğü yerden çıkardı.
Erduran, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA