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Ahırda süt sağarken ineğin teptiği kadın yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ahırda süt sağarken ineğin teptiği kadın yaralandı

Manisa'nın Gördes ilçesinde ahırda süt sağımı yaptığı sırada ineğin teptiği kadın yaralandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde ahırda süt sağımı yaptığı sırada ineğin teptiği kadın yaralandı.

Olay, Gördes'e bağlı Kobaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(40) isimli kadın, kendisine ait ahırda ineğin sağımını yaptığı sırada hayvanın tepmesi sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla Gördes Devlet Hastanesi'ne giden talihsiz kadın, burada yapılan tedavisinin ardından ileri tetkikler için Akhisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA

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