Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı - Haberler
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Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ahır ve içerisindeki 5 ton samanın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında, 11 koyun ise telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi Bahçecik Caddesi üzerinde bulunan S.A.'ya ait ahır ve samanlıkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, ahır içerisinde bulunan 11 koyun ise telef olmaktan son anda kurtarıldı. Yangında ahır kullanılamaz hale gelirken; içerisinde bulunan 5 ton saman, 50 çuval yem, 10 balya küspe, 50 balya yonca otu da küle döndü. - SAKARYA

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

Ahırda korkutan yangın: 11 koyun telef olmaktan kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, İtfaiye, Yangın, Ahır, 3. Sayfa, Haber

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