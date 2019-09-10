Ahırda kendini astı

10.09.2019 16:57

Kaynak: DHA

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kemal G.(45) ahırda kendini iple asarak, yaşamına son verdi.Ailevi sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk babası Kemal G., bugün evinin bitişiğindeki ahırda kendini iple tavana astı. Ahıra gelen yakınları Kemal G.'nin cansız bedenini buldu. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal G.'nin cenazesi, otopsi için morga gönderildi.- Bursa