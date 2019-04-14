Ahırda Kendini Astı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Mehmet Ö. (34) ahırda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Mehmet Ö. (34) ahırda kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Olay, sabah saatlerinde Yağızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanlara yem vermek için ahıra giren Eyyüp Ö., oğlu Mehmet'i iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarmanın yaptığı inceleme sonrası Mehmet Ö.'nün cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA