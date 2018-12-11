Ahırda İneğin Saldırısına Uğradı

NİĞDE'de ahırda ineğin bir kişiye saldırması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Bağlama köyündeki ahıra giren bir kişiye inek saldırdı. İneğin darbeleriyle duvara doğru koşan kişi, burada hayvanın darbeleriyle zor anlar yaşadı. İneğin bir an durmasından faydalanan kişi, hızla ahırdan kaçtı. Olay, güvenlik kamerasina yansıdı. İneğin saldırısı sonucu hafif yaralanan kişi, yaşadıklarını sosyal medya hesabından 'Ucuz yırttık' notuyla paylaştı. - Niğde