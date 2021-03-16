Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

16.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:31
Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken akıma kapılan Yahya Dağcı (19), hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken akıma kapılan Yahya Dağcı (19), hayatını kaybetti.  

Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Akif Ersoy Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:31:52. #1.16#
title