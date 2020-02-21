Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar kurtarıldı
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Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar kurtarıldı

SİVAS'ta, biriken kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 2 dana, enkaz altında kaldı.

21.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:01
Ahırda, çöken çatının altında kalan danalar kurtarıldı

SİVAS'ta, biriken kar nedeniyle çatısı çöken ahırdaki 2 dana, enkaz altında kaldı. Hayvanlar, itfaiye ve ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Uzuntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşar Mert'e ait ahırın çatısı, üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Ahırdaki 2 dana ise enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Sivas Belediyesi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hayvanlar, yıkıntı altından ekiplerin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. 


Kaynak: DHA
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