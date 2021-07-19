Son dakika haberi | AHIRDA ÇIKAN YANGINDA 13 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Son dakika haberler... MERSİN'in Tarsus ilçesinde çiftçiler Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlarken, besicilik yapan Mehmet Ulusoy'a ait çiftliğin ahır kısmında yangın çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çiftçiler Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamlarken, besicilik yapan Mehmet Ulusoy'a ait çiftliğin ahır kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 13 büyükbaş hayvan öldü.Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydan geldi. Kurban Bayramı arefesinde bölgedeki çiftçiler hayvanlarını bayrama hazırlarken, besicilik yapan Mehmet Ulusoy ise çiftliğinin ahır kısmında çıkan yangında büyük zarara uğradı. Ahırdan alevlerin yükseldiğini gören Ulusoy, durumu itfaiyeye bildirdi. Ahırdaki samanlardan yükselen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Soğutma çalışmasının ardından yapılan incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı ve Ulusoy'a ait 13 büyükbaş hayvanın öldüğü tespit edildi. Güvenlik güçleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı