24.08.2019 18:54

Erzincan'ın Çayırlı ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 120 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Sarıgüney köyünde Hasan Düzgün'e ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Koyunların sesini duyan ve ahırdan yükselen alevleri gören Düzgün, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi.

Elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın, Çayırlı Belediyesi İtfaiye ekibi ve köylülerin yardımıyla söndürüldü.

Yangında 120 küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Kaynak: AA