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Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef olduŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

ŞANLIURFA (İHA) - Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırda çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın ilçeye bağlı Başbük kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre İlhan Paluce'ya ait büyükbaş hayvanların içinde bulunduğu ahırda gece geç saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri yangına müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ahırın çatışının ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede tüm ahıra yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, ahırda bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangında hayvanları telef olan İlhan Paluce'nin çalışmak amacıyla İstanbul'da olduğu ve hayvanlara eşi Keziban Paluce'nin baktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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