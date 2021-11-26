Ahıra saldıran kurt 2 koyunu telef etti

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde sabaha karşı iki kurt koyun ağılına girdi. 80 koyunun bulunduğu ahırda iki koyunu telef eden kurt güvenlik kamerasına yakalandı.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait Çamlık Mahallesindeki koyun ahırına sabaha karşı iki kurt geldi. Kurtlardan biri 80 koyunun bulunduğu ahırda iki koyunu telef etti. Ahırda yaşanan panik ve kurdun koyunlara saldırması güvenlik kameralarına yakalandı. Geçen yılda ahırına giren kurt yüzünden iki koyunun telef olduğunu anlatan Pütün, "Burası Beyağaç ilçesi Çamlık Mahallesi Araplar Sokak. Biz burada oturuyoruz. Alt tarafta büyük baş hayvanların kaldığı yerler var. Burası da koyunların 80 adet koyunun kaldığı ağıl. Bu sabah saat 07.00 ile 07.13 sıralarında iki tane kurt gelerek birisi ağılın kenarında duruyor. Diğeri de içeriye giriyor. Videolarda da gözüküyor. Koyunların bir kısmı bu tarafa kaçıyor diğerleri de o tarafta kalıyor. Kalan koyunlardan iki tanesini hırpalıyor, boyunlarını kopararak, boyundaki gırtlağı kopararak öldürüyor. Bu olaydan ötürü tabi ki üzgünüz. Mal canın yongasıdır" dedi. - DENİZLİ