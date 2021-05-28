Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
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Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti

Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde ahıra giren kurt vatandaşın 10 koyununu telef etti.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde ahıra giren kurt vatandaşın 10 koyununu telef etti. Koyunları telef olan üreticiye Aksaray Valiliği yardım eli uzattı.

Olay, sabaha karşı meydana geldi. İlçede üreticilik yapan Altan Tari'nin (42) ahırına giren kurt 10 koyunu telef etti, 4 koyunu da yaraladı. Koyunların meleme seslerinden durumu fark eden Altan Tari, hemen duruma müdahale ederek kurdu kaçırmayı başardı. Geçimini hayvancılıktan sağlayan Altan Tari durumu İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'a talimat vererek olay yerine gönderdi. Veteriner hekimlerle birlikte olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ahır ve yaralı hayvanlar üzerinde tespit çalışması yaptı.

Yaralı hayvanlar veteriner hekimlerce muayene edilirken, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı telefonla arayan Vali Hamza Aydoğdu üretici Altan Tari ile görüştü. Üreticiye geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, Size destek olacağız. Moralinizi bozmayın, biz elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" dedi.

Üretici Altan Tari ise yaşadığı olayı anlatarak, "Gece sabaha karşı işletmeme kurt girdi. 10 tane hayvanımı telef etti. Tarım Orman Bakanlığı ve Valilik yardım edecek bize, teşekkür ederiz devletimize. İnşallah bu işi çözeceğiz, Allah razı olsun" diye konuştu.

Tespitler yapıldı, ölen koyunlar gömülüp üstleri kireçlendi

Olay yerinde incelemeler yaparak tespit çalışması yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Vali Hamza Aydoğdu'nun talimatları üzerine geldiklerini belirterek, "Akşam saatlerinde bir işletmeye kurt girmesiyle birlikte yaklaşık 10 tane hayvan zayiatı oluştu. Şu anda tespitlerimizi yaptık. Ölen hayvanları gömüp üstlerini kireçledik. Şu an için inşallah bu işletme sahibimizin zayiatlarını yerine getireceğiz. Hem bakanlığımızın hem de valiliğimizin talimatları doğrultusunda üreticimizin üretimine devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu. - AKSARAY

Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti
Ahıra giren kurt 10 koyunu öldürerek telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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