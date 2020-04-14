Ahir zaman nedir? Ahir zamanda mı yaşıyoruz? Ahir zaman ne zamandır? Diyanet İşler Başkanlığı, vatandaşlardan gelen soruları sanal ortamdan cevaplıyor ve açıklamalarını yayınlıyor. Vatandaşların son dönemde en çok sorduğu sorulardan biri de ahir zaman kavramı oldu. Peki, ahir zaman nedir? Ahir zamanda mı yaşıyoruz? Ahir zaman ne zamandır?

Vatandaşlar dini konularda merak ettiklerini Diyanet İşleri Başkanlığına sanal ortamdan sorarak fetvalarla cevap alıyor. Sıkça sorulardan biri olan ahir zaman konusu da Diyanet İşleri başkanlığı tarafından cevaplanarak yayınlandı. İşte Ahir zaman nedir? Ahir zamanda mı yaşıyoruz? Ahir zaman ne zamandır gibi soruların yanıtları!

"AHİR ZAMAN" NE DEMEKTİR, BİZ AHİR ZAMANDA MI YAŞIYORUZ?

"Ahir zaman", dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, âlemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi âlemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir: "Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz ..." (A'raf, 7/187); "Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah'a aittir." (Lokmân, 31/34) Diğer taraftan Hz. Peygamber'den (s.a.s.) sonra elçi gönderilmeyeceği için ona "ahir zaman peygamberi", ümmetine de "ahir zaman ümmeti" denmiştir. Bu anlamda biz ahir zamanda yaşamaktayız.