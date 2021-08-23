Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu

Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir ahırda çıkan yangın sonrası 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Faruk Bayrak'a ait ahırda, iddiaya göre, elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası ahır tamamen yanarken, içerde bulunan 25 küçükbaş koyun da telef oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yaşındaki çocuk, fıstık toplarken kalbine isabet eden kurşunla öldü
8 yaşındaki çocuk, fıstık toplarken kalbine isabet eden kurşunla öldü
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Bursa'da ikinci orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek İrem Derici Davut Güloğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Dimitris Pelkas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ahır yangınında 25 hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 01:14:59. #1.15#

title