Ahır yangınında 20 küçükbaş telef oldu

16.09.2019 22:57

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ahırda çıkan yangında 20 küçükbaş telef olurken, yaklaşık 5 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

Çiftçilik yapan Hacı Salim ve kardeşi Haydar Salim'e ait, Ahmetpaşa yolu üzerinde bulunan çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırda dumanların yükseldiğini görenler kardeşler, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Çiftlikte bulunanlar ahırdaki büyükbaş ve küçükbaşları çıkarıp bir yandan da yangına hortum ve kovalarla su dökerek müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alevleri güçlükle kontrol altına alarak, iş makineleri yardımıyla söndürdü.

Yangında ahırda bulunan ve kurtarılamayan yaklaşık 20 küçükbaş telef olurken, 50 çuval hayvan yemi, yaklaşık 5 bin saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri kül oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA