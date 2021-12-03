AHIR YANGININDA 12 İNEK ÖLDÜ - Haberler
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AHIR YANGININDA 12 İNEK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 inek öldü.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, bir ahırda çıkan yangında 12 inek öldü.

Başbük Mahallesi'nde Keziban Paluce'ye ait ahırda dün gece saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, alevlerin arasında kalan 12 inek öldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AHIR YANGININDA 12 İNEK ÖLDÜ

AHIR YANGININDA 12 İNEK ÖLDÜ

AHIR YANGININDA 12 İNEK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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