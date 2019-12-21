21.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:10

Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Malatya'da, hayvanların bulunmadığı sırada ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Alişar Mahallesi'nde meydana geldi. Başpınar Sokak üzerinde bulunan bir bahçenin ahır ve samanlığında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çiftçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

Alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale gelen ahır ve samanlıktaki yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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