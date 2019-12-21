Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü
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Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdüMalatya'da, hayvanların bulunmadığı sırada ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:10
Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü

'da, hayvanların bulunmadığı sırada ahır ve samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Alişar Mahallesi'nde meydana geldi. Başpınar Sokak üzerinde bulunan bir bahçenin ahır ve samanlığında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören çiftçiler itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

Alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale gelen ahır ve samanlıktaki yangının nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ahır ve samanlıkta çıkan yangını itfaiye söndürdü
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