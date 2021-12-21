AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, Çırpan ailesinin evinin yanında bulunan ahır ve samanlık çıkan yangında alev alev yandı.

BOLU'da, Çırpan ailesinin evinin yanında bulunan ahır ve samanlık çıkan yangında alev alev yandı. Alevlerin eve sıçramaması için ekipler seferber olurken, Münevver Çırpan (82) yangını gözyaşlarıyla izledi.

Yangın, saat 15.45 sıralarında Yumrukaya Köyü Çukur Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Çırpan, eşi Münevver Çırpan ve oğulları Metin Çırpan ile birlikte yaşadığı 2 katlı evin bitişiğindeki samanlık ve ahırda yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada köylülerin de yardımıyla ahırda bulunan 12 koyun dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri ahır ve samanlıktan yükselen alevlere müdahale etti. Münevver Çırpan, yangını gözyaşlarıyla izledi. Yakınları ve komşuları yaşlı kadını teselli etmeye çalıştı. Yangın, eve sıçramadan söndürülürken, ahır ve samanlık küle döndü.

AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Beykoz'da kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı

Beykoz'da kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı

 İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

İSTANBUL-SULTANBEYLİ'DE CİP BARİYERE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title